歌手の小柳ルミ子（73）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演した。サッカー好きで知られ、年間2000試合をテレビなどで観戦しているという小柳に、番組が用意した質問は“私が選ぶベスト11”。小柳は「W杯前にはこういう質問が多いんだけど、凄く難しい」と言いつつ、「私が好きな人で選んだんですけど」と11人の名前を挙げた。FWは、リオネル・メッシ（アルゼンチン）、