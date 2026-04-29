AKB48が29日、公式サイトを更新。8月19日発売の68枚目シングルのセンターを伊藤百花（22）が務めると発表した。67枚目シングル「名残り桜」に続いての抜てき。2作連続でセンターを務めるのは渡辺麻友さん以来、約12年ぶりとなる。「AKB48 待望の 68枚目シングルの発売が決定いたしました！発売日は2026年8月19日（水）となります」と発表。「センターは19期生の伊藤百花！！SNSで何度も“万バズ”を記録し、数多くのバラエティ