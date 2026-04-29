岩手県大槌町は２９日、山林火災に伴って１５５８世帯３２５７人に出していた避難指示について、午後１時４５分に山間部の一部地域を除き、解除したと発表した。１７世帯２４人には引き続き避難を求める。火災は鎮圧には至っていないが、平野公三町長は２８日の記者会見で「深刻な局面は脱した」と説明していた。