家族4人で沖縄旅行となると、航空券代だけでもかなりの出費になりますので、少しでも安く抑えたいと考えるのは当然です。しかし、チケット代の安さだけでLCC（格安航空会社）を選んでしまうと、予期せぬ追加料金を請求され、結果的に高くついてしまうケースも珍しくありません。 本記事では、2026年春の「東京－沖縄」路線の相場をもとに、LCCとFSA（大手航空会社）の料金を徹底比較します。 LCC＝「格