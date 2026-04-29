夫が働き、妻が専業主婦という家庭では、「万一のときは遺族年金があるから大丈夫」と考えている人も多いのではないでしょうか。しかし最近、「遺族年金は今後5年間しかもらえなくなる」という話を耳にして、不安を感じている人もいるかもしれません。 本記事では、遺族年金の基本的な仕組みと、制度改正の内容、実際にどれくらい受け取れるのかについて、夫が年収800万円、妻は専業主婦という家庭を事例に解説します。