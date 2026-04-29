買い物を終えて車に乗り込む際に、隣の車へドアを接触させてしまうケースは珍しくありません。相手から「気にしなくて大丈夫」と言われ、その場を離れることもあるかもしれませんが、その対応が適切であったのか不安に感じる方もいるでしょう。 実際には、このような場面であっても、後日トラブルに発展したり、修理費用の請求を受けたりするケースが生じる可能性がある点に留意が必要です。 本記事では