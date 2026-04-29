ガールズグループNewJeansの元メンバー、ダニエルと、グループを手掛けたミン・ヒジンADOR前代表（現OKAYレコーズ代表）を相手に、巨額の損害賠償訴訟を進行中である芸能事務所ADORの弁護団が、全員辞任した。4月29日、法曹界によると、ADORを弁護してきたキム・アンド・チャン法律事務所所属の弁護士5人全員が、去る4月24日に裁判所へ辞任届を提出した。【写真】“元NewJeans”ダニエルの入浴ショットこれまで、彼らはダニエルと