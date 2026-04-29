【モデルプレス＝2026/04/29】フジテレビ系木曜劇場「silent」、同局系月9ドラマ「海のはじまり」などのプロデューサーを務めた村瀬健氏が4月28日、自身のInstagramを更新。Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（同月29日公開）のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】スノ目黒「貴重」シルバー長髪姿で電車の席に座る様子◆村瀬健氏、目黒蓮＆塩野瑛久とのオフショット披露「『SAKAMOTO DAYS』