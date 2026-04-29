【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の杉浦太陽が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんとの2ショットを披露し、注目を集めている。【写真】辻ちゃん夫「素敵なパパの顔」三男との密着2ショット◆杉浦太陽、三男・幸空くんと銭湯へ杉浦は「コアと銭湯にハマってます めちゃ嬉しそうなんだぁ」とつづり、幸空くんとの近況を紹介。「昔はセイアとソラと行ってたもんなぁ」と、長男・青空（せいあ）くん