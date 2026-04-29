西武とロッテは、両球団の球場グルメを通じた新たな取り組み「埼玉千葉ＢＡＬＬＰＡＲＫＧＯＵＲＭＥＴＢＲＩＤＧＥ」を実施すると発表した。本企画は、埼玉と千葉という隣り合う地域に本拠地を構える両球団が、球場の垣根を越えてグルメの魅力を共有し、ファンに新たな食体験を届けることを目的としたもの。第一弾の施策として、両球団の人気キッチンカー・店舗が相互に出店し、それぞれの球場の人気グルメを提供する。