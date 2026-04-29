３歳ダート３冠１戦目の第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１は２９日、大井競馬場で３歳馬１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０＝トリグラフヒルは出走取消）が１８００メートルを争う。ＪＲＡから参戦するブルーバードＣ勝ち馬のフィンガーを巡る一戦となりそうだ。５着以内に入ったＪＲＡ所属馬の上位３頭、地方所属馬の上位３頭に東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井）への優先出走権が与えられる。◆出走馬の陣営コメント◆（１）ト