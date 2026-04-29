ＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮が２９日、都内で行われた同日公開の主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」の初日舞台あいさつに出席。サプライズプレゼントに大喜びも、「目黒にしか言えない感想」で会場を和ませた。目黒は、海外ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２の撮影のため今年１月からカナダに長期滞在中だが、映画公開にあわせ一時帰国。今月２７日には約３カ月ぶりに登壇イベントに姿を見せ、大きな話題を呼んだ。