「ヤクルト−阪神」（２９日、神宮球場）教育痛快バラエティーＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ｗａｋａｔｔｅ．ＴＶ」のＹｏｕＴｕｂｅｒ・高田ふーみんが始球式を務めた。「２９２９」の背番号が入ったユニホーム姿で登場し、大きな体を使ったダイナミックな投球フォームを見せた。自身は阪神ファンであり、虎の１番打者・福島を相手にノーバウンド投球を披露した。この日は、株式会社Ａ．ｖｅｒ協賛の「武田塾ＤＡＹ」として