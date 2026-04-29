生理中でも思いきり体を動かしたい--そんな女性の願いに寄り添う新しい選択肢が登場しました。サニタリースパッツブランド「Angelite」から、スポーツ時の不安を軽減する“アクティブタイプ”が誕生。機能性と快適さを兼ね備えた一枚は、日常のトレーニングから本格的な競技シーンまで幅広く活躍します。心も体も軽やかに、自分らしく動ける新しいスタンダードに注目です。 生理中の不安に寄り添