国連のグテレス事務総長（中央）と面会した広島市の松井一実市長（右）と長崎市の鈴木史朗市長＝28日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】核拡散防止条約（NPT）再検討会議が開かれている米ニューヨークの国連本部で28日、広島市の松井一実、長崎市の鈴木史朗両市長が国連のグテレス事務総長と面会した。27日から始まった会議で、米欧諸国と中国やロシア、イランが対立。両市長とグテレス氏は会議の展開につ