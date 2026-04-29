28日に当面の休養が発表されたお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さん（53）について、相方の設楽統さん（53）が29日、出演したフジテレビの番組「ノンストップ！」で言及した。設楽さんは「ご心配をおかけしてますけども、日村さんちょっと体調良くないって、調子悪いななんていうのは聞いてたんですけど、病院行ってお医者さんに見てもらったら、ちょっと一回がっつり休んだ方がいいんじゃないかってことになりまして、こうい