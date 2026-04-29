「大相撲夏場所」（５月１０日初日、両国国技館）３場所連続優勝、初の綱とりに挑んだ春場所で７勝８敗と負け越して、今場所を初のかど番で臨む安青錦が２９日、都内の安治川部屋で稽古を行った。四股、てっぽう、すり合い、重りを持ち上げる上半身トレーニング、ぶつかり稽古など基礎でみっちり汗を流した安青錦。「少しずつ出場を目指して頑張っています。やれることをしっかりやって、治療もしっかりしてって感じですね」