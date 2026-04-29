お笑い芸人の吉住が、28日放送のフジテレビ系「超調査チューズデイ」（火曜午後7時）に出演。誕生日を非公開にしている理由を明かした。この日のテーマは「陽キャVS陰キャ結局どっちの方が幸せ？」。陰キャとして出演した吉住は、誕生日をサプライズで祝われることについて「私も嫌ですね」と苦々しげに語り「誕生日を祝われるのが嫌すぎて、誕生日を消したんですよ」と話した。周囲から「え？」「どういうこと？」と疑問が飛ぶ