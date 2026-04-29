お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。お腹がふっくらしたショットを公開した。【写真】「お腹大きいのに何でこんなにスタイルが」近影を公開した西野未姫西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」と投稿。写真ではお腹がふっくらしたように見える近影を公開した。この投稿には「足