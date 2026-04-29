兵庫県伊丹市でエスカレーターでの追い抜きざまに女性の臀部を触ったとして、24歳の男が逮捕されました。 4月29日、不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、神戸市中央区在住の会社員の男（24）です。 伊丹警察署によると男は、4月28日朝、伊丹市の商業施設内にある上りエスカレーターで、女性（18）の臀部を追い抜きざまに触った疑いが持たれています。 女性が伊丹署に被害を届け出て、防犯カメラ映像