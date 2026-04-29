ファミリーマートは、ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とコラボしたキャンペーンを全国の約1万6400店舗にてスタートさせた。「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品を発売しており、ネット上で話題になっている。【写真】甘くて炭酸すごい！ファミマ『ぽこポケ』フラッペ＆わらび餅などキャンペーンの目玉商品として、『ぽこ あ ポケモン』に登場