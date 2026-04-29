テレビ番組収録中の右膝の大ケガで、療養に励んでいたサッカー元日本代表のタレント・前園真聖氏（52）が28日、自身のインスタグラムを更新。22日、29日放送のNHK「前園真聖 四国推したび 次はドコ行く？SP」（四国4県で放送、後7・30）で仕事復帰することを報告した。前園氏は「今日から仕事復帰させていただきました」と報告。番組セットの中で笑顔を浮かべる写真や杖を片手に撮影した写真を投稿した。同番組は2017年に