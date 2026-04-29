東京・福生市で男がハンマーで男子高校生を殴るなどした後、住宅に立てこもっていました。先ほど規制線が外れたということです。警視庁などによりますと、29日午前7時半前、福生市で「ハンマーを持っている人がいる。1人殴られている」と119番通報がありました。この家に住む44歳の男が自宅の前にいた男子高校生をハンマーで殴った後、通報を受けて現場にかけつけた警察官らにナイフのようなものをむけ、さらに噴霧器のようなもの