元テレビ朝日社員の玉川徹氏は29日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。衆院選の自民党公約にも掲げられ、高市早苗首相が実現に意欲を示す2年間限定の飲食料品消費税ゼロに関し、国民の要望に応えた対応なのかとして、疑問を呈した。番組では、実現に向けて懸案の一つとなっているレジシステムの改修をめぐり、レジシステムは課税することが前提のためゼロにする場合は1年近くかかるものの、「1％」