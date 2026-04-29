2025年1月に引退を発表したサッカー元日本代表の柿谷曜一朗さん（36）の妻でタレントの丸高愛実さん（35）が26年4月22日、自身のインスタグラムを更新。夫婦でトレーニングする様子を披露した。「夫婦チャレンジ」丸高さんは、ハッシュタグをつけて「#柿谷夫婦」「#夫婦トレーニング」「#夫婦チャレンジ」として、夫の柿谷さんとトレーニングする様子を投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、丸高さんはグレーの半袖と黒