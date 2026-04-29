◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人の石川達也投手（２８）が１軍に合流した。東京ドームで行われる試合前練習に姿を見せた。今季は２年連続の開幕１軍をつかんだものの、初登板となった３月２９日の阪神戦（東京ドーム）で１回４安打４失点。翌３０日に登録抹消されていた。２軍合流後は約１０日間の”ミニキャンプ”を実施。長めのランニングやチューブを使用した下半身トレーニングなど、ハードな