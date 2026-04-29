◆パ・リーグロッテ―楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）楽天・前田健太投手（３８）がロッテ戦に先発した。初回は先頭の藤原に左前安打を浴びると、１死三塁から寺地の左犠飛で失点。先制点を献上した。今季、１１年ぶりにＮＰＢに復帰したベテランは３登板目での初白星を狙っている。前回登板だった７日の日本ハム戦では右ふくらはぎをつった影響で４回に緊急降板。約３週間ぶりとなる１軍でのマウンドに向けて「しっかり戻