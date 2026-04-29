◆パ・リーグロッテ―楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは２９日、ＺＯＺＯマリンでの楽天戦を、任天堂株式会社の協賛でファミリーコンピュータ「スーパーマリオブラザーズ」発売４０周年を記念した特別試合「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」として開催する。試合前の始球式にはマリオが登場。捕手を務めたロッテ・松川のミットに右投げでノーバウンドで投球し、左打席に立ったロッテ・寺地から空