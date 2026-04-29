こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。 材料2つで高級ジェラート級のくちどけを実現する裏ワザ 手作りフローズンヨーグルトを作ってみたけど、カチカチの氷の塊になってしまった・・・。そんな経験はありませんか？実はある「たった2つの材料」の組み合わせと、究極にズボラな方法を使えばスプーンがスッと入るねっとり濃厚なフローズンヨーグルト