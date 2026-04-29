SnowMan目黒蓮（29）が29日、都内で主演映画「SAKAMOTODAYS」（監督福田雄一）の初日舞台あいさつに出席した。娘の坂本花役を演じた吉本実由（10）も登壇。緊張気味な“娘”に「昨日練習したから大丈夫だよね」と吉本の目線に合わせて優しく語りかけた。鈴木祐斗氏の大人気漫画が原作。目黒が演じるのは凄腕の殺し屋だったが、一目ぼれをきっかけに引退して商店を営む主人公・坂本太郎役。推定体重140キロのキャラクター