最大で12連休となるゴールデンウィークの初めての祝日となったきょう、空の便は出国がピークです。【映像】混雑する羽田空港の様子羽田から出国する人ら「シンガポールです。（Q.何するの？）遊ぶ」「台湾に（旅行）。グルメを楽しみたい。欧米は物価が高いからちょっとでも節約」全日空と日本航空によりますと、ゴールデンウィーク期間中に国際線の予約をしたのはおよそ38万人で、きょうが出国のピークです。羽田空港と成田空