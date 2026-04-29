【第十五服前編】 4月29日 公開 □第十五服「魔女と熱情」前編を読む 【拡大画像へ】 ヒーローズは4月29日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第十五服「魔女と熱情」前編をHERO’S Webにて公開した。 今回は記憶を見る魔法から目覚めたレアが、シエンとタマのことを忘れていたことを謝る。依然として魔法が使えない彼女だが、ひとまず一服して落ち着くことに。そんな