【第30話】 4月29日公開 第30話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は4月29日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第30話を竹コミ！で無料公開した。 フォルツナとの待ち合わせ場所に向かうリリーが、突然ゴーストに襲われる。しかし、2人同時でも上級娼婦となったリリーの前では敵にならず、フォルツナからの提案も快諾する。