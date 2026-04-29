３試合連続でクリーンシートの鹿島の堅牢を破った。東京ヴェルディは４月29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で鹿島と対戦。19分に先制を許したが、34分に試合を振り出しに戻す。敵陣で相手のパスミスに反応した熊取谷一星が、目の前に転がってきたボールに右足ダイレクトで合わせる。狙いすましたループシュートは、前に出ていた日本代表GK早川友基の頭上を越えてゴールに収まった。 状況を見極め