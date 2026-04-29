開催：2026.4.29 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 3 - 8 [カブス] MLBの試合が29日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカブスが対戦した。 パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するカブスの先発投手はエドワード・カブレラで試合は開始した。 2回表、7番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベー