開催：2026.4.29 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 1 - 2 [マーリンズ] MLBの試合が29日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとマーリンズが対戦した。 ドジャースの先発投手は大谷翔平、対するマーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンクで試合は開始した。 2回表、7番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってセンターへの犠牲フ