開催：2026.4.29 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 1 - 4 [ロイヤルズ] MLBの試合が29日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとロイヤルズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するロイヤルズの先発投手はクリス・バビクで試合は開始した。 2回裏、1番 ジェーコブ・ウィルソン 3球目を打ってセンターへのタイ