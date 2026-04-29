【写真】愛犬を抱っこする山田涼介 他／山田涼介の飾らない日常ショット Hey! Say! JUMPの山田涼介が自身のInstagramを更新し、愛犬を紹介した。 ■山田涼介、愛犬“れお”との密着ショット公開 山田は「山田家のアイドルは僕じゃなく、この子にアイドルの座を奪われました」とコメントし、愛犬との写真を投稿。「初めまして れおです よろしくお願いします」と紹介した。 公開された写真には、グレーのパーカ