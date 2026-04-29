【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平野紫耀がイメージキャラクターに起用された、ホームケアブランド「ランドリン」の新キービジュアルが、2026年5月1日より公開される。 ■ブランドが大切にする上質な香りの世界観と、平野紫耀の繊細で静謐な佇まいが融合した仕上がりに 「ランドリン」は、ファッションを楽しむように香りも楽しむライフスタイルを提案するブランド。柔軟剤をはじめ、ファ