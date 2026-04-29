2026年4月28日、シンガポールメディアの聯合早報は、中国当局が人工知能（AI）スタートアップ「Manus」の買収案を禁止した背景について、企業による「ロンダリング型海外移転」への規制強化があることを報じた。記事は、中国国家発展改革委員会が27日、傘下の外商投資安全審査工作機制弁公室による決定として、米メタ・プラットフォームズ（Meta）を含む外資企業によるManus買収プロジェクトに対し投資禁止を命じ、当事者に取引撤