プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCは29日、元ロッテ・国吉佑樹投手との契約合意を発表しました。国吉投手は09年育成ドラフト1位で横浜(現DeNA)に入団。主にリリーフとして活躍し、21年途中にロッテへ移籍。24年オフに戦力外となった後、26年1月からはメキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズに所属していました。NPB通算313試合登板、26勝31敗6セーブ61ホールド、防御率3.52です。国吉投手は球団を通じ、「こ