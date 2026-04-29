右腕の疲労のために負傷者リスト（IL）入りしているアストロズ・今井達也投手が28日（日本時間29日）、傘下マイナーの2Aコーパスクリスティの一員としてフリスコ戦に先発。IL入りしてから初のリハビリ登板は、2回0/3で59球をなげて1本塁打を含む6安打5失点。2三振3四球で勝敗は付かなかった。今井は初回、先頭打者からいきなり2者連続四球。続く3番打者に先制の中前適時打を許すなど2点を失った。2回には3本の二塁打を浴びて2