俳優でタレントの中村静香（37）が28日までに、自身のXを更新。警察官の制服姿に反響が寄せられている。【写真】「タイホされてぇ〜」警察官の制服姿に反響が寄せられた中村静香中村は24日に「今日は原宿で一日警察署長。防犯アプリ『デジポリス』、みなさんもダウンロードしてみてね」と投稿。写真では“署長”としての制服姿を披露した。この投稿には「タイホされてぇ〜」「制服かわゆい」などの反響が寄せられている。