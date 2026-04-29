旭川市の旭山動物園の焼却炉に、妻の遺体を遺棄したとして任意の聴取を受けている30代の男性職員が、「営業時間外の夜間に遺体を遺棄した」という趣旨の話をしていることが、新たにわかりました。旭山動物園の30代の男性職員は、先月末ごろから行方不明になっている30代の妻について、「園内の焼却炉に妻の遺体を遺棄し、数時間かけて燃やした」などと話をしているということです。捜査関係者への取材で、新たに男性が、「動物園の