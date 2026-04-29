【ベルリン共同】国際サッカー連盟（FIFA）は28日、バンクーバーで理事会を開き、6月に開幕するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会において、参加48チームの各協会への配分金を15％増額し、総額8億7100万ドル（約1393億6千万円）とすることで合意した。W杯での試合増を受け、警告累積に関する新規則を導入。従来は警告を1度受けた場合、それが準々決勝後にリセットされていたが、今大会では1次リーグ終了後と準々決勝後に取