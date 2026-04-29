◆ロサンゼルス・ドジャース1ー2マイアミ・マーリンズ28日（日本時間29日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは28日（日本時間29日）、ホームでマーリンズと対戦し、大谷翔平選手（31）が投手で先発出場。6回9奪三振2失点の好投を見せたが、味方の反撃を1点に抑えられ今季初黒星を喫した。大谷は二刀流を“封印”し投手に専念しての先発マウンド。1番DHに