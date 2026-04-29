■MLBドジャース1ー2マーリンズ（日本時間29日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのマーリンズ戦に今季2度目となる投手のみでの出場。6回、104球を投げて、被安打5、奪三振9、四死球4、失点2（自責点1）で今季初黒星を喫した。制球を乱す場面も見られたが、しっかり修正して6回2失点。規定投球回に達して、防御率は0.60で両リーグトップに立った。チームは打線が振るわず、終盤に1点を返したが及ばず