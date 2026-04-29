● ドジャース 1 − 2 マーリンズ ○＜現地時間4月28日ドジャー・スタジアム＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板。中5日で6回5安打2失点（自責点1）の力投を見せたが、打線の援護なく今季初黒星（2勝）を喫した。13連戦中の12戦目ということもあり、この日は指名打者には入らず投手に専念。その立ち上がり、二死から二塁打を許し得点圏に走者を背負ったが、4番・エド