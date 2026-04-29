左から箏奏者の明日佳（ASUKA）さん、ダンサー MIYUさん、MPCプレイヤー USAGIさん 世界的ストリートダンサーとして知られるMIYUさんが、初のプロデュース曲「MAU feat. ASUKA,MPC GIRL USAGI」の コラボダンスビデオ を撮影しました。MIYUさんはワールドチャンピオンのタイトルを持つダンサーで、2024年にはブルーノ・マーズさんプロデュースによる「ドン・キホーテ」CMで本人と共演。ブル