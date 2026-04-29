「中学2年生になった長男・理汰郎くんは連日、少年野球チームで汗を流しています。ポジションはショート。彼が通うことになる系列高校は甲子園を制覇したこともある強豪ですが、監督からは“待ってるぞ”と将来のレギュラー選手として熱望されているほど才能があるんです」そう語るのは石田純一（72）の知人だ。石田と妻・東尾理子（50）との間に生まれた長男・理汰郎くんは小学校入学時に最難関とされる都内の有名大学付属私立小